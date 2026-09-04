RFV Gnonto, com'è andata al Leeds? Dall'Inghilterra: "Mancano tanto questi calciatori"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?", il giornalista Tom Collomosse, del Daily Mail, ha parlato così di Wilfried Gnonto, esterno d'attacco arrivato alla Fiorentina dal Leeds: "Gnonto con Marsch fu un giocatore fantastico, fece benissimo e raggiunse la Nazionale con Mancini. I problemi iniziarono quando il Leeds retrocesse in Championship, lui voleva andarsene e venne messo fuori rosa per un po' di tempo. A me comunque piace, è un giocatore che ha il guizzo di fantasia, in Premier ci manca. Basta vedere l'Arsenal campione in carica, sembra più una squadra di NFL. Il mio giudizio su Gnonto è che sono triste perché è partito ed è quel tipo di giocatore che in Inghilterra è diventato raro".

E perché ha fatto meglio in Championship che in Premier League?

"Semplicemente perché il livello è più basso, rispetto alla Premier. In Championship poi giocava in una squadra che dominava le partite, attaccava sempre con la palla che gli arrivava bene. Le occasioni per fare bene le aveva eccome, mentre in Premier il Leeds deve soffrire e giocare più senza la palla. Non è il calcio più adatto a Gnonto, anche per questo ha sofferto".

Dall'Inghilterra arriva anche Beto. Che ne pensa?

"Qualche anno fa guardavo una partita di Udinese e Beto fece una grande partita. Qua ha fatto fatica ma spero possa riprendersi in Serie A, è un campionato in cui ha già dimostrato di poter fare bene e mi auguro faccia bene per la Fiorentina".