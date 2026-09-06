RFV Stovini sui problemi della Fiorentina: "Serve un cambiamento adesso perché la squadra è forte"

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L'ex difensore, Lorenzo Stovini, si è così espresso su Radio FirenzeViola sulla partenza ad handicap della Fiorentina, reduce da tre sconfitte nelle prime tre di Serie A: "La Fiorentina è ingiudicabile. Perché questa non è una squadra di scappati di casa. Il livello qualitativo è alto ma in campo non vedo niente. Non è una squadra, ha sottovalutato Torino e Frosinone e in Serie A non ci si può permettere di fare una cosa del genere. Tutti adesso vogliono la testa di Grosso, ci si lamenta anche di Paratici ma fino a qualche giorno fa sembrava tutto bello. Firenze purtroppo è così, si esalta facilmente e viceversa. Adesso serve un cambiamento ma serve subito, non bisogna aspettare troppo. Se non arriverà con Grosso la società dovrà pensare ad altro. Io sono per dargli ancora un po' di tempo ma la svolta deve arrivare nelle prossime due-tre partite perché ripeto, la squadra sulla carta è molto forte.

"La difesa della Fiorentina è ingiudicabile. Criticarla ora sarebbe come sparare sulla Croce Rossa perché manca tutto, comunicazione, movimenti, letture, tutto. Non capisco cosa può essere successo, non c'è proprio niente, mi par di rivedere la squadra dell'anno scorso".