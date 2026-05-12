RFV Sonetti: "Non è stata solo colpa di questo benedetto Vanoli, ma anche dei calciatori"

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Nedo Sonetti, esperto allenatore toscano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della stagione della Fiorentina: "Per parlare di miracoli bisognerebbe andare da un'altra parte, però bene che la Fiorentina si sia savata anche se concettualmente la squadra viola non era nata per doversi salvare. Quando ci si ritrova in queste situazioni, però, bisogna chiudere gli occhi e andare a dritto, altrimenti c'è il rischio di prendere botte clamorose".

Cosa ne pensa di vanoli?

"Le valutazioni da fuori diventano aleatorie. Mi sembra che abbia fatto bene, in una società serve anche continuità, un punto di riferimento. Qua invece l'allenatore sta 4/5 mesi e poi si manda via. Cosa pensano di fare?".

Vanoli sarebbe l'uomo giusto per una Fiorentina più ambiziosa?

"Per fare il gioco che chiede Firenze servono anche i giocatori. Si poteva pretendere di più, ma non è sempre e solo colpa di questo benedetto allenatore. I problemi sono venuti fuori anche dai calciatori, alcuni dei quali non hanno reso per quanto si sperava".

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