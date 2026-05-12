RFV Pallavicino: "Vanoli non dà l'idea di essere un allenatore riconfermato"

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Carlo Pallavicino, procuratore e giornalista, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola amore mio". Queste le sue parole: "Adesso quello della Fiorentina lo definirei un momento di creatività, un momento in cui si mette tutto alle spalle per iniziare a pensare allìanno prossimo. Si inizia a sperare che qualcosa di importnate accada. Dovranno esserci tanti cambiamento a partire dall'allenatore, darà un segnale importante per le ambizioni future della Fiorentina".

Paratici deve uscire allo scoperto per smentire le voci che sono uscite nei suoi confronti?

"Non ho dubbi che resterà alla Fiorentina. So che ha fatto un trasloco nel centro di Firenze. Da questo punto di vista sono tranquilissimo. Non potrebbe di certo fare uno sgarbo del genere. Se succedesse lo sgarbo lo farebbe a se stesso ma non ci penso minimamente, non avrebbe senso. È impensabile che ci siano litigi all'interno. Paratici è il Batistuta della Fiorentina e nessuno può negargli la possibilità di operare a 360°. Dal punto di vista operativo non posso immaginare che non abbia carta bianca. Su questo non ho dubbio. Solo se fossero cambiate le cose improvvisamente si potrebbero prendere in considerazione cose del genere, ma non lo posso immaginare, sono supposizioni. Sarebbe l'ultimo capitolo di un'annata drammatica. Perdere Paratici sarebbe delittuoso".

Cosa ne pensa che Vanoli sia la priorità della Fiorentina?

"Non ci credo anche perchè le sue dichariazioni danno l'idea di una persona che ha del rancore rispetto a ciò che ha fatto. Non ha dato l'idea di una persona che sta costruendo qualcosa di futuro ma di una persona che sta rivendicando una situazione. Da un allenatore riconfermato mi sarei aspettato un atteggiamento più sereno e consapevole delle certezze che gli sono state proposte".

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