RFV Drago: "Vanoli ha fatto un lavoro eccezionale. Comuzzo? Giovane di qualità, lo terrei"

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L'allenatore Massimo Drago è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per parlare del futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sicuramente il lavoro fatto da Vanoli è stato un lavoro eccezionale perché tutti abbiamo avuto paura per la Fiorentina. Poi bisognerebbe valutare tante cose, il giro espresso, l’aspetto mentale e dalle dichiarazioni di Vanoli io gli do ragione quando dice che ha ereditato una squadra che non conosceva, quindi il suo obiettivo era quello di portare la nave in porto e l’ha fatto alla grande. Penso che il prossimo anno molti giocatori lasceranno la Fiorentina e chi arriverà sarà tanto motivato. Giudicando il lavoro e l’obiettivo dico che Vanoli può restare ma se devo giudicare alcune prestazioni della Fiorentina non sono state all’altezza”.

Cosa ne pensa di Grosso? "Con Fabio oltre ad aver fatto il master insieme siamo rimasti in contatto. Come allenatore ci sono i fatti, il Sassuolo mi ha fatto divertire, è uno che gioca in modo spigliato. Lui è un ragazzo di grande personalità e si fa rispettare dai giocatori ma si mette anche a disposizione”.

Ci sono alcuni giocatori che terrebbe nella Fiorentina? "Io terrei i giovani di qualità, Comuzzo per esempio può dare tanto alla Fiorentina, è di grandissima prospettiva. Mandragora ha dimostrato di tenere alla Fiorentina. Poi sarà Fabio Paratici a decidere il tutto”.

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