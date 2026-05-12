RFV Pontello: "È Paratici che deve smentire le voci sul suo conto, non la Fiorentina"

vedi letture

L'ex dirigente viola Niccolò Pontello ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare del caso Paratici e dell'interesse mostrato nei suoi confronti da molte società italiane: "La mia considerazione riguarda Paratici, perderebbe la faccia e la crebilità. È già inciampato in qualcosa di poco onorevole. Dopo un contatto firmato di quattro anni e mezzo non dimostrerebbe grande serietà. Se succedesse sarebbe il primo a rimetterci dal punto di vista dell'intergrità, della sua personalità, di tutto quello che ha fatto anche in passato, i successi avuti. Ovviamente anche la società Fiorentina non farebbe una bella figura perchè le cause potrebbero essere imputate a lei. Comunque non penso succederà. Sono certo che quando si sono seduti e hanno concluso il contratto, si siano basati su prospettive future e un programma quadriennale che deve portare risultati".

Lei cosa farebbe? Interverebbe per ribadire la posizione della Fiorentina o non smentirebbe le voci?

"Sono notizie che sono riportate da esperti di mercato ma non conosco il loro fondamento. Ovviamente penso che la ricerca di un nuovo dirigente da parte di alcune società sia evidente. Però da qui a dire che la società deve smentire, e cosa deve smentire? Si smentiscono le voci? No, si lasciano correre. L'unica cosa potrebbe essere fatta sarebbe una smentita dello stesso Paratci. Lui, però, è stato giustamente molto equilibrato anche se mi ero sfuggito il commento sulla Roma, ritenuta superiore alla Fiorentina. A parte ciò, io sono sono abbastanza certo che la Fiorentina proseguirà con Paratici e che la società non debba smentire le voci".

Ascolta il podcast per l'intervista completa