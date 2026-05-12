RFV Calamai: "Viola, quanti enigmi. Da Torino altre voci su De Gea"

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Intervenuto come di consueto a Radio FIrenzeViola per il suo solito Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "Mi sembra che la Fiorentina sia un gigantesco punto interrogativo da qualsiasi parte lo guardi. Qualche giorno fa eravamo convinti anche grazie alla notizia data da Niccolò Ceccarini che per esempio almeno su De Gea tutto fosse deciso perché il giocatore ha manifestato la sua volontà chiara e netta di restare a Firenze lasciandosi solo uno spiraglio aperto per un ritorno al Manchester United.

De Gea resta? Sembrava sicuro invece oggi a Torino ripartono di nuovo le voci che vorrebbero De Gea tra i candidati alla maglia bianconera, si parla anche di contatti tra la Fiorentina e la Juventus su questo fronte e allora la domanda è De Gea vuole restare ma la Fiorentina lo vuole tenere oppure vuole investire definitivamente sul giovane Martinelli e andare a risparmiare un ingaggio pesante? E' un'altra storia che deve essere chiarita velocemente".