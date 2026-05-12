RFV Krausz: "Più stranieri ma pochi sudamericani: ecco cosa mi aspetto dal mercato di Paratici"

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Barend Krausz, procuratore che ha una grande predilezione per il mercato argentino e sudamericano, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per iniziare a parlare della futura ricostruzione che vedrà protagonista la squadra viola: "Il prossimo anno non potrà che essere meglio di questo perchè è stato toccato il fondo. Paratici saprà cosa fare e lo sappiamo tutti: dovrà rifondare la squadra, salvare 3/4 giocatori e non sbagliare la scelta dell'allenatore. Credo che con gli errori fatti quest'anno il prossimo potremmo trovare delle contromisure. Qualcosa ovviamente non è andato anche con l'ambiente ma chi è addetto ai lavori saprà porre rimedio".

Secondo alcune parti di tifo non bisogna affidarci troppo ai poteri magici di Paratici, non è il Messia.

"Guardiamo allo scorso anno. Pradè non era un cattivo direttore, ma ha sbagliato clamorosamente un'annata. I nomi che circolano da anni e che sono direttori sportivi importanti hanno sempre una grande lista di nomi e quindi serve anche un po' di fortuna per non sbagliare, soprattutto dal punto di vista dell'allenatore".

Cosa si aspetta dal mercato di Paratici?

"Per quello che conosco, Paratici non si sposa con pochi procuratori. Credo abbia un raggio d'azione più ampio. Non è diventato direttore della Juventus a caso. Credo però che non abbia una grande simpatia per i sudamericani. Potrebbe essere un vantaggio come no. La filosofia della Juventus non era a favore dei sudamericani perchè andavano via spesso per le nazionali. Vedremo il mercato europeo cosa ci proporrà. La Fiorentina quest'anno ha scelto di italianizzare la squadra ma non ha portato risultati. Credo questa filosofia cambierà e che tornerà una Fiorentina di stranieri".

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