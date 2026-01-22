RFV Sentite Capozucca: "Pradè non aveva fatto un mercato sciocco"

vedi letture

Stefano Capozucca, direttore sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?". Queste le sue dichiarazioni: "Sono dispiaciuto per la scomparsa di Commisso, imprenditore che ha investito straordinariamente sulla Fiorentina. Il Viola Park ne è la riprova, visto che è uno dei centri sportivi più belli in Europa. Personalmente non l’ho conosciuto, credo che la perdita di Joe Barone sia stata importante negli anni così come lo sarà quella del presidente. Anche se c’è stata una grande reazione della squadra a Bologna".

Paratici è la scelta corretta per la Fiorentina?

"Fabio si presenta col suo curriculum. Ho lavorato spesso con lui, ci ho fatto molte operazioni quando lui era alla Juve e io al Genoa. È una persona molto preparata e penso sia un acquisto molto importante per la società viola".

I primi quattro acquisti di gennaio portano cambiamento alla rosa viola? O ci dobbiamo aspettare qualcosa in più?

"Intanto nessuno si immaginava a inizio campionato una Fiorentina in questa posizione di classifica, anche perché Pradè non aveva fatto un mercato sciocco. Facile commentare quando non arrivano i risultati. Normale che i due acquisti italiani (Brescianini e Fabbian, ndr) sono inserimenti importanti in un organico che non è assolutamente da retrocessione. E infatti non penso che la Viola possa retrocedere".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!