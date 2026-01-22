RFV Collauto: "Coppola sarebbe azzardato per la Viola. Vi spiego"

Così il dirigente sportivo Mattia Collauto, intervenuto a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola: “Credo che la mancanza di Commisso si sentirà nel tempo perché è stata una figura importante per tutto il movimento calcistico in Italia. Ha investito tempo e denaro per una realtà importante. Ce ne sono poche di figure di questo genere. Ha sempre cercato di essere se stesso, portando la sua semplicità e passione in un calcio che sta prendendo una direzione un po’ diversa”.

Passando al mercato, si parla molto di Diego Coppola in chiave Fiorentina.

“Se i viola sono convinti che possa essere un giocatore funzionale, il campo darà le risposte. Da fuori sembra di capire che ci sia l’idea di dare la priorità all’esperienza, dando man forte ai giocatori che ci sono già attraverso l’aiuto di nuovi innesti ‘scafati’. Dal punto di vista tecnico Coppola è un giocatore che ha fatto bene a Verona e che è abbastanza azzardato per quello che, secondo me, può servire alla Fiorentina in questo momento”.

Oggi i viola possono permettersi di fare un prestito secco?

“La logica dice imporrebbe di non prendere un giocatore forte ma giovane. Bisognerebbe preferire un giocatore più esperto. Da fuori, almeno, sarebbe singolare puntare su un prospetto”.

