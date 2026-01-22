RFV
Calamai: "Parisi ko: spazio ai nuovi. Vorrei Harrison dal 1'"
Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Fabiano Parisi: "Il suo infortunio toglie a Vanoli un giocatore che ha fatto molto bene nonché una delle chiavi tattiche del rilancio viola. Un delle idee del tecnico che ha funzionato. Il problema è trovare il sostituto.
Non esiste un’alternativa perfettamente uguale a Parisi, quindi le opzioni sono, guarda caso, i quattro nuovi arrivati. Giocatori che sarebbero adattati a destra, perché sia Harrison che Solomon sono più esterni di sinistra, ma che potrebbero funzionare. Sinceramente sarei curioso di vedere in campo dal primo minuto proprio Jack Harrison”.
