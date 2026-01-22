RFV Orlando appoggia Joseph: "Mi piacerebbe vederlo presidente. Paratici garanzia"

L'ex centrocampista Massimo Orlando è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" (in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14). Ecco le sue parole sulla situazione attuale di casa Fiorentina.

Lei, Massimo, ha vissuto il passaggio tra Mario e Vittorio Cecchi Gori: come visse quel momento?

"Fu quasi naturale, perché negli ultimi anni Vittorio era molto presente rispetto al padre che non stava bene. Io troverei una cosa naturale la permanenza della famiglia Commisso, se ci sono le idee e le persone messe al posto giusto. Oggi non è facile trovare una nuova proprietà solida e ricca. A me non dispiacerebbe una permanenza della famiglia Commisso".

Il figlio di Joseph è apparso molto cambiato e maturo...

"Sembra maturato, davvero. Forse in questi anni di malattia del padre ha vissuto sulla sua pelle certe situazioni e quindi è dovuto crescere in fretta. Tutta un'altra persona mi è sembrata. A 45 anni, con la testa giusta, potrebbe capire in fretta come funziona il calcio, sempre se si contornerà di persone giuste".

Fabio Paratici potrebbe essere l'uomo giusto per instradare Joseph e Catherine nel mondo del calcio?

"Il suo arrivo sicuramente è un segnale: si tratta di un dirigente di alto livello, con nome e curriculum. Per accettare la Fiorentina quando era a -8 dalla quart'ultima vuol dire che la società deve aver dato un'ampia apertura a Paratici, con ampie garanzie".