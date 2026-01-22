Ora il mercato in difesa. Gazzetta: "Ci sono due nomi caldi"

Secondo La Gazzetta dello Sport il mercato della Fiorentina non si fermerà a Giovanni Fabbian: servirà un difensore per far fronte alle partenze di Pablo Marí e Viti. I nomi caldi sono Diego Coppola del Brighton e Sikou Niakaté del Braga. Per il primo c’è l’apertura del club inglese al prestito, per il secondo invece i portoghesi vorrebbero inserire un riscatto con obbligo. Intanto gli ultimi due acquisti, Harrison e Fabbian, saranno convocati per la prima volta per la delicata sfida di sabato contro il Cagliari.