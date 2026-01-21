Radio FirenzeViola ancora in diretta: alle 21 inizia "Extra Viola"

vedi letture

Ricomincia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. A conclusione della programmazione in diretta, che oggi è leggermente cambiata ed ha previsto lunghi collegamenti dall'America per seguire i funerali del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, alle 21:00 e fino alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38 che farà il punto sulla giornata viola e sulle novità di mercato con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini.

Per ascoltarci CLICCA QUI!