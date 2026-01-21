Radio FirenzeViola ancora in diretta: alle 21 inizia "Extra Viola"
FirenzeViola.it
Ricomincia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. A conclusione della programmazione in diretta, che oggi è leggermente cambiata ed ha previsto lunghi collegamenti dall'America per seguire i funerali del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, alle 21:00 e fino alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38 che farà il punto sulla giornata viola e sulle novità di mercato con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVMassimo Basile: "Per Commisso la Fiorentina è stata un grande traguardo. Oggi il clima è malinconico"
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembraredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Copertina
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com