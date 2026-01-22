Ultras viola ricorrono al Tar? La Nazione: "Iter non immediato"

vedi letture

Come scrive La Nazione gli ultras, sostenitori e associazioni di tifosi viola starebbero valutando un possibile ricorso al Tar del Lazio, dopo la decisione del Ministero dell’Interno di vietare loro le trasferte per via gli scontri avvenuti coi tifosi della Roma. Tuttavia, l’iter non sarà immediato: il provvedimento del Viminale deve ancora essere formalizzato e solo allora sarà possibile verificare l’esistenza di margini giuridici per impugnarlo.

Se le condizioni lo consentiranno, l’appello potrebbe partire entro poche settimane, anche se i tempi rischiano di andare oltre la prossima trasferta a Napoli del 31 gennaio, già poco appetibile per costi e logistica.