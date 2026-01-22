Ultras viola ricorrono al Tar? La Nazione: "Iter non immediato"
FirenzeViola.it
Come scrive La Nazione gli ultras, sostenitori e associazioni di tifosi viola starebbero valutando un possibile ricorso al Tar del Lazio, dopo la decisione del Ministero dell’Interno di vietare loro le trasferte per via gli scontri avvenuti coi tifosi della Roma. Tuttavia, l’iter non sarà immediato: il provvedimento del Viminale deve ancora essere formalizzato e solo allora sarà possibile verificare l’esistenza di margini giuridici per impugnarlo.
Se le condizioni lo consentiranno, l’appello potrebbe partire entro poche settimane, anche se i tempi rischiano di andare oltre la prossima trasferta a Napoli del 31 gennaio, già poco appetibile per costi e logistica.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com