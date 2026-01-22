La famiglia Commisso resta. RepFi: "Conferma Casamonti"
Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) riporta un virgolettato di Marco Casamonti, socio fondatore di Archea Associati e cioè lo studio di architettura che ha progettato il Viola Park. Alla fine della cerimonia ieri, Casamonti ha confermato che “la famiglia continuerà” a guidare la Fiorentina.
Il quotidiano aggiunge che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha ricordato Commisso come “uomo diretto, con grande empatia e obiettivi chiari, con cui si riusciva ad avere un dialogo franco”. La storia del presidente si chiude qui - si legge - Commisso è stato sepolto nel pomeriggio al Maryrest Cemetery & Mausoleum di Mahwah, in New Jersey, a cinquanta chilometri da Times Square, dove tutto era cominciato.
