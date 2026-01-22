Calciomercato La Fiorentina ripensa a Diego Coppola, ma il Brighton chiede il prestito secco: il punto

Non è dato sapere se sarà l’ultimo colpo di mercato, più probabilmente sarà il prossimo: la Fiorentina è alla ricerca di un difensore. Servirà un centrale affidabile per rinforzare una delle retroguardie più fragili del campionato di Serie A con 32 gol subiti. Hanno fatto peggio solo Torino (34), Verona (34) e Udinese (33). Tra i nomi che la società viola è tornata a monitorare recentemente c’è Diego Coppola, classe 2003 in forza al Brighton (a cui è legato fino al giugno 2030).

Il nodo è sempre la formula.

Se è vero che la Fiorentina punta un centrale mancino, lo è altrettanto che non si precluderà un’eventuale occasione conveniente. Coppola, di piede destro, piace tanto e da diverso tempo, non a caso c’era stato un contatto già a dicembre. In quel periodo l’entourage del calciatore faceva intendere di poter trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto, formula che ai viola andrebbe benissimo. Tuttavia nelle ultime settimane il Brighton ha iniziato a chiedere il prestito secco.

Progetto a lungo termine.

La Fiorentina, ben conscia di dover sostituire le partenze di Pablo Marí e Mattia Viti, preferisce puntare su un giocatore che non faccia parte del progetto per solo sei mesi. Oltretutto su Coppola c’è il Milan, per quanto neppure i rossoneri siano ancora convinti di voler chiudere l’operazione. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti soprattutto se il Brighton accettasse di scendere a più miti consigli. Sta di fatto che la caccia al difensore è appena iniziata.