Domani le presentazioni di Fabbian e Harrison: ecco l'orario

La Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale per annunciare che domani, al Viola Park, si terranno le conferenze stampa di presentazione dei due nuovi arrivati, Giovanni Fabbian e Jack Harrison: "ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei calciatori Giovanni Fabbian e Jack Harrison".