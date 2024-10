SCARAMUZZINO A RFV, Da ora si vedrà vero valore delle squadre

FirenzeViola.it

Il giornalista di Radio Rai e voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", Giovanni Scaramuzzino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola e non solo: "Che ripartenza sarà? Da adesso in poi si inizieranno a vedere i veri valori. La classifica in questa prima parte di campionato ha visto in testa il Torino, l'Udinese... C'erano posizioni a soprese ma ora le grandi favorite inizieranno a staccarsi mentre finora la classifica era tutto sommato corta. Da qui a Natale vedremo se il Napoli sarà in grado di guidarla".

Cosa pensa della Fiorentina? "Kean è una scomessa vinta, Gosens è stato un bell'acquisto mentre Colpani va ancora aspettato. Il centrocampo è uno dei reparti più forti dell'intera serie A. La Fiorentina, che ha cambiato così tanto, non ha avuto un avvio pari alle speranze ed ora si vedrà il vero valore con Palladino che può fare bene".

Palladino è già pronto per la A? "Senz'altro è già preparato e si era visto già nella seconda stagione di Monza. La Fiorentina gioca bene e segna su calcio piazzato. Poi c'è Gudmundsson, sfruttare le sue caratteristiche unite a quelle di Kean diventa importante. Se a gennaio la Fiorentina si troverà in una situazione di classifica interessante un paio di colpettini per migliorare si potrebbero fare".

