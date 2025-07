RFV Marianella: "United unica squadra di Premier credibile per Kean: ecco perché"

Massimo Marianella, voce e giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola: "Mi pare che il Manchester United sia rimasta l'ultima grande squadra della Premier League ad aver bisogno di un attaccante. L'Arsenal il suo attaccante l'ha preso e Kean non è mai stato nella sua lista. Il Chelsea con Joao Pedro ha trovato una soluzione costosa ma estremamente valida. Il Liverpool ha comunque tanti giocatori davanti, dovrebbe pensare di dar via Darwin Nunez e comunque non sono rimasti molto impressionati da Chiesa e dal calciomercato italiano. Delle grandi resta il Manchester United, che sta cercando di perdere il meno possibile dall'operazione fallimentare di Hojlund. Credo voglia dare un'altra chance a Zirkzee ma sta ancora cercando un attaccante quindi posso credere al fatto che sia un pericolo per Kean. Di tutte le squadre citate per Kean l'unica squadra che potrebbe schierarlo anche insieme all'altra punta è proprio lo United con Zirkzee. Al Napoli non lo vedo, il Milan vediamo anche dopo la clausola. Ma hanno tutti un attaccante che va in alternativa a Kean, non insieme come anche la Fiorentina con Dzeko".

Ma cosa farà Kean?

"In questi giorni anche con i colleghi di Sky abbiamo parlato di Kean e tutti fanno lo stesso ragionamento. Il giocatore non ha mai detto che resta ma è chiaro che un grande club non deve pensarci prossimo. Per le squadre inglesi 52 milioni sono una cifra normale. Kean ha scelto l'atteggiamento di grande attesa: per me sta tenendo lì l'offerta degli arabi in attesa che arrivi qualcosa che lo possa divertire di più. La Fiorentina sono certo che proverà in tutti i modi a tenerlo, gli ha già fatto capire che gli rinnoveranno il contratto. Ma migliorare il suo contratto cosa vuol dire per la Fiorentina? Perché offrire 4 milioni comunque non è la stessa cifra che possono offrire gli altri, e per la Viola è tanto".

