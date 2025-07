RFV Tosto non ha dubbi: "Mi aspetto tanto da Pioli. A Firenze per vincere qualcosa"

Vittorio Tosto, ex Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, iniziando da una riflessione su che squadra si aspetta: "Pioli lo conosciamo tutti, è un cavallo di ritorno e conosce benissimo la piazza avendo anche gestito un periodo complicatissimo. Ritornando con quel bagaglio di esperienza, secondo me lo fa con una consapevolezza maggiore e con l'obiettivo di provare a vincere qualcosa anche a Firenze. Io mi aspetto tanto dalla Fiorentina di Pioli e mi aspetto tanto dallo stesso Stefano. Anche perché secondo me si sta muovendo bene per provare a scalare la classifica del campionato italiano".

Dovesse restare Kean: a cosa potrebbe puntare la Fiorentina?

"Io solitamente mi sbilancio ma a mercato chiuso, perché ad oggi non puoi sapere chi sarà venduto e comprato. Non si può analizzare l'organico della Fiorentina perché non è completo. Io quando giocavo e si partiva per i ritiri compravamo i giornali e facevamo dei pronostici. Oggi è tutto diverso".

