Fiorentina, il CNB di Calamai: "Kean, occhio allo United: gli inglesi sono un'altra cosa"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così del futuro di Moise Kean. Queste le sue parole: "Stamani ho letto con allarme il nome dello United. I 15 milioni degli arabi sono lì da troppi giorni. Secondo me Kean non è acceso da questa idea, a Milan e Napoli poi non ci ho mai creduto.

Il Galatasaray ha virato su altro, ma quando spunta il nome di un grande club inglese allora l'allarme scatta davvero. Il Manchester United viene da una stazione disgraziata, però anche questo potrebbe essere una motivazione in più per chi cerca come Kean un palcoscenico importante. Quindi antenne dritte".