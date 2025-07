RFV Don Backy su Kean: "Deluso dal suo comportamento. Se parte non faccio drammi"

vedi letture

Nel corso di "Viola Amore Mio" in diretta su Radio Firenzeviola, il cantautore e tifoso viola, Don Backy, ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io aspetto la fine perché tanto non se ne indovina mai una... Vediamo chi avremo a settembre. Io però su Kean, sono veramente molto deluso dal suo comportamento, per quanto mi riguarda può andare dove gli pare. Secondo me è un giocatore che si ferma al 70-80%. Gli mancano dei fondamentali troppo importanti per uno che fa quel mestiere lì, come per esempio il colpo di testa o il tiro potente da fuori area. Non è Batistuta, per intenderci... Una volta visto lui, Kean può andare dove gli pare. Se partirà lo sostituiremo. Io avrei preso Lucca già dopo il Pisa, lo possiamo riprendere. Tutti gli altri da Esposito a Pinamonti per carità di Dio... Non sono da Fiorentina se si aspira alla Champions. Se Kean va via, si rovina la carriera, se rimane diventa un buon centravanti. A Firenze gli vogliono bene e questo lui lo sente e si riversa nella qualità del gioco che ha. Altrove lui ha già giocato eppure cosa faceva... Nulla mi pare".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO