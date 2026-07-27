Caos Italia: secondo SportMediaset spunta anche il nome di Vanoli come nuovo ct

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Per la panchina della Nazionale italiana spunta anche il nome dell'ex allenatore della Fiorentina: i nomi in ballo dopo il no a Pirlo

Continua il caso ct in casa Figc con l'interruzione della trattativa che doveva portare Andrea Pirlo alla guida della Nazionale, i malumori di Maldini e Leonardo e una scelta che si fa ogni giorno più complicata. Oltre ai potenziali cavalli di ritorno che rispondono ai nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte, nelle ultime ore si sono fatti anche quelli di Thiago Motta e Palladino anche se la decisione finale non sembra essere così immediata.

Secondo SportMediaset anche l'ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è finito nel novero dei nomi che potenzialmente potrebbero approdare a Coverciano, con il tecnico che dopo l'esperienza complicata in viola è attualmente svincolato e in attesa di una chiamata che potrebbe anche essere quella della Federazione.