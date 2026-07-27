Caos Italia: secondo SportMediaset spunta anche il nome di Vanoli come nuovo ct
Continua il caso ct in casa Figc con l'interruzione della trattativa che doveva portare Andrea Pirlo alla guida della Nazionale, i malumori di Maldini e Leonardo e una scelta che si fa ogni giorno più complicata. Oltre ai potenziali cavalli di ritorno che rispondono ai nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte, nelle ultime ore si sono fatti anche quelli di Thiago Motta e Palladino anche se la decisione finale non sembra essere così immediata.
Secondo SportMediaset anche l'ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è finito nel novero dei nomi che potenzialmente potrebbero approdare a Coverciano, con il tecnico che dopo l'esperienza complicata in viola è attualmente svincolato e in attesa di una chiamata che potrebbe anche essere quella della Federazione.
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