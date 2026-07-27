Dagli inviati
Fiorentina, le immagini da Teddington: procede il ritiro inglese dei viola
Prosegue il ritiro a Teddington (sud di Londra) per la Fiorentina: i viola tornano a lavorare nel centro sportivo inglese e, dopo l'allenamento atletico di stamani, oggi pomeriggio c'è spazio per una seduta prettamente tattica. Ricordiamo che mercoledì la squadra di Fabio Grosso scende in campo per la seconda amichevole in terra britannica, dopo il ko per 3-2 contro il Qpr ci sarà un altro club di Championship, il Watford di Edoardo Bove. Ecco le immagini realizzate dai nostri inviati.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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