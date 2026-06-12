La Fiorentina insiste per Ruggeri, Sky: "È la prima scelta di Paratici"

La Fiorentina insiste per Ruggeri, Sky: "È la prima scelta di Paratici"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:35Primo Piano
di Redazione FV

Matteo Ruggeri nome caldo per la Fiorentina. Dopo l'indiscrezione lanciata nella serata di ieri, Sky Sport fa sapere che la Fiorentina vuole insistere per il difensore classe 2002. Secondo quello che riporta l'emittente, l'ex Atalanta è la prima scelta del direttore sportivo viola, Fabio Paratici. Vedremo se nelle prossime settimane la pista di mercato possa accendersi concretamente.

Il percorso all'Atletico Madrid

Ruggeri è passato l’estate scorsa all’Atletico Madrid, dove gioca titolare con la cui maglia ha collezionato 26 presenze in campionato, 15 in Champions League, 5 in Coppa del Re e 1 in Supercoppa. Ha anche servito 7 assist. Il suo contratto con il club spagnolo scadrà a giugno 2030. È stato pagato dai madrileni una cifra vicina ai 18 milioni di euro più 2 di bonus.