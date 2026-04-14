RFV Russo: "Alla Fiorentina serve un tecnico per riaprire un ciclo. Gasperini? Farebbe molto bene"

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Federico Russo, noto speaker di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della vittoria dei viola di ieri contro la Lazio e delle prospettive del club gigliato: "Io uno come Gasperini lo prenderei, un conto sono le scaramucce che il calcio ci regala e che sono anche divertenti ma si può sempre fare la pace e accogliere un tecnico che a Firenze farebbe molto bene. Una figura alla Gasperini ci farebbe bene, anche se non per forza lui ma uno di esperienza che ci possa rilanciare".

Come lo vedresti in coppia con Paratici?: "Con Paratici si formerebbe una coppia di uomini di calcio che potrebbe fare molto bene. La Fiorentina da una stagione così non può che risalire. Abbiamo abbastanza toccato il fondo e serve riaprire un ciclo e per farlo servono nomi importanti e tutti quelli che sento sono molto interessanti. Ci serve qualcuno che possa prendere in mano la squadra. A me non dispiace neanche il nome di Sarri, dopo le parole di ieri potrebbe nascere una storia meravigliosa. Non mi dispiacerebbe neanche Grosso, che ha meno esperienza. Si deve capire cosa ha in testa Paratici, se un profilo giovane o uno più navigato".

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