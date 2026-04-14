RFV Merlo: "Gosens deve stare di più in area avversaria. Conference? Zero chance di rimonta"

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Claudio Merlo, ex calciatore tra le varie squadre anche della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della vittoria di ieri contro la Lazio e non solo: "Ieri la partita era importante. I primi dieci minuti sono stati scioccanti, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Ora la squadra si è tolta dalla zona retrocessione. Gosens dovrebbe stare di più in area avversaria. Lui ha sempre segnato di testa e sa come fare male agli avversari. Quest'anno corrono tutti e poi ad un certo punto vedi dalla faccia che sembrano andare in affanno".

Come hai visto ieri Ndour?: "Mi è piaciuto. Hanno quasi tutti giocato una buona gara. Ci mancavano Parisi e Fagioli. Piccoli a me non piace tanto, è uno che tecnicamente la palla non la sa tenere. Ogni stop va a dieci metri, io fossi in lui chiederei un allenatore alla società per migliorare la tecnica che si può sempre migliorare".

Che ne pensi invece di Fabbian: "È un giocatore da inserimento non da centrocampo, è uno che in area ti può fare male. Non è un centrocampista totale, è un giocatore in più che quando gioca, così al pari di Gudmundsson ti da meno copertura. Io spero in Solomon".

Quante possibilità vedi di una rimonta in Conference League?: "Giovedì vedo zero possibilità con il Palace, se ti apri un po' rischi dietro. Ranieri alle volte non capisco dove va in giro per il campo. Dovremmo segnare subito, un paio di gol nel primo tempo e poi fare il terzo nella ripresa. La vedo molto difficile".

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