RFV Bressan: "Sconfitta meritata a Londra. Ora speriamo in due fattori"

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L'ex Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare della vittoria contro la Lazio: "Mi attengo un po' a quello che ho visto, facendo un'analisi dal giorno in cui è arrivato anche Vanoli. Gli è stato chiesto di fare un miracolo, perché effettivamente era quasi un miracolo dover raggiungere questa salvezza. Lui ci ha messo anima e corpo, ha dato tutto, ha trasferito questo ai ragazzi e devo dire che oltre ad aver cambiato qualcosa a livello tattico, anche di gioco, quello che ha fatto maggiormente è stato il cambio di mentalità. Anche in queste ultime due partite, per dire, la Fiorentina non ha giocato bene, però questa compattezza, questa voglia di risultato, questo giocare anche partite "sporche" era troppo importante al di là di magari essere belli".

La Fiorentina può avere la cattiveria per provare ad aggredire una partita come quella di giovedì in un momento come questo?

"Può succedere di tutto. Magari mentalmente la Fiorentina si è anche liberata dopo la vittoria di ieri in campionato, quindi non ha niente da perdere. All'andata contro il Crystal Palace ha perso il meritatamente, secondo me. La differenza tra le due squadre c'è, però i tre gol non ci stavano. Ora bisogna sperare in due cose: innanzittutto che Fiorentina possa fare una gran partita, a livello di impegno, anche grazie al sostegno dai tifosi; e poi però che il Crystal Palace venga in dimensione ridotta a livello emotivo".

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