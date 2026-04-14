FirenzeViola Kean più no che sì nella notte di Conference: chi rientra e chi non ce la fa

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A due giorni dalla partita più complicata e affascinante della stagione, il ritorno "impossibile" contro il Crystal Palace, la Fiorentina difficilmente riuscirà a recuperare effettivi se non Fagioli e Gudmundsson assenti contro la Lazio per squalifica. Le sensazioni della giornata di oggi in merito ai giocatori infortunati non sono positive, anche se il piccolo margine che ci separa dal big match permette di mantenere viva una piccola speranza, almeno per quanto riguarda Moise Kean.

Pessimismo per Kean

L'attaccante continua a convivere con questo problema alla tibia, che un giorno lo lascia in pace e tre lo costringe a lavorare a parte. Kean vorrebbe rientrare per dare una mano alla squadra, ma tutto dipenderà dal dolore: se sarà sopportabile verrà convocato, altrimenti resterà un'altra volta a guardare. A oggi la sua presenza è fortemente in dubbio.

Parisi ancora out

L'edema osseo che invece sta tenendo fuori Fabiano Parisi pare un infortunio di non facile superamento. Il giocatore è fuori dalla partita contro l'Inter e non pare così vicino a riprendere l'attività in gruppo. Per lui la convocazione contro gli inglesi è praticamente impossibile. Un altro grattacapo per Vanoli che probabilmente dovrà far fare gli straordinari a Harrison.

Gosens a rischio

Un piccolo dubbio rispetto a chi ha giocato ieri viene dalle condizioni di Robina Gosens. Il tedesco, dopo aver segnato il gol vittoria, è uscito dolorante e scuotendo la testa. Evidentemente vivendo sensazioni poco positive riguardo alle sue condizioni atletiche. Nel post partita ha parlato di tendinite, una condizione che gli provoca del fastidio anche nel corso delle partite. Il rischio che debba saltare una delle sfide importanti dell'anno, non è da sottovalutare.

Fuori anche Dodo

Brescianini infine, che comunque non potrà essere a disposizione perché non in lista, sta provando a recuperare per il Lecce, ma Vanoli non pareva così certo di un pronto di ritorno tra i convocati dell'ex Atalanta. Per concludere il quadro, oltre a Rugani, anch'egli fuori dalla lista per la Conference, non ci sarà nemmeno Dodo perché squalificato per somma di ammonizioni.