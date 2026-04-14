RFV Rambaudi: "Contro il Crystal Palace serve identità. Kean grande riferimento"

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L'ex biancoceleste, Roberto Rambaudi, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centra" commentando la partita di ieri sera Fiorentina-Lazio: "Ho visto il primo tempo, la Lazio aveva iniziato bene, ha avuto delle occasioni però la Fiorentina ci ha creduto di più, ha creduto nel concretizzare le occasioni e lo ha fatto bene. E' stata una partita di attesa della Fiorentina, dall'inizio ha fatto gol, poi ha cercato di impostarla sulle transizioni cercando di ripartire. Ha fatto quello che doveva fare in questo momento della stagione".

Secondo lei da chi si può ripartire contro il Crystal Palace?

"Io penso che il gruppo, l'identità, l'organizzazione, deve arrivare a creare dei presupposti per fare gol. Devi cercare delle occasioni, degli spazi dove si devono inserire e con i centrocampisti che ha la Fiorentina c'è la possibilità che possono andare in gol loro. A parte Kean non c'è un attaccante dove dici che scende in campo e fa gol, possono segnare tutti. Il giocatore bravo è bravo a 19 anni, a 25 anni poi può crescere e migliorare come tutti però poi ci sono le qualità e Lucca e Piccoli per quello che è stato speso sono dei flop".

Cosa ne pensa di Vanoli?

"E' stato bravo perché in una situazione non facile ha smosso le cose, ha spostato tutti i tasselli per cercare di mettere l'oggetto giusto al posto giusto. Ha cercato di trovare un equilibrio fuori e dentro il campo".

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