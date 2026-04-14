RFV Pallavicino: "A Paratici serviranno tempo e poteri per ricostruire. Non vedo Kean a lungo a Firenze"

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Carlo Pallavicino, ex procuratore, è stato ospite a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Nessuno meglio di Paratici sa cosa fare, anche con Kean. Moise è uno che ha bisogno di stimoli e lo vedo come un giocatore di passaggio, non uno su cui fare affidamento sicuro. Sarri lo vedo ancora uno che si rimbocca le maniche e vuole andare in campo. Fazzini? È uno di quelli da cui ripartire senza però strapparsi le vesti per tenerlo. Antognoni? Lui è uno che dovrebbe stare sempre alla Fiorentina, al pari di uno come Prandelli che dovrebbe sempre essere al Viola Park, non capisco perché non venga coinvolto. Le presidenze hanno sempre avuto personaggi di riferimento e di fiducia, i vari Cognini, Barone ecc....Questi personaggi avevano la capacità di affidarsi a uomini di calcio. Oggi invece gli amministratori delegati si fanno abbindolare dai procuratori. La Fiorentina ha avuto grandi presidenti ma amministratori delegati devastanti".

Paratici a Firenze è il miglior dirigente dal dopo Allodi?: "L'augurio per Paratici è di fare quanto fatto da Allodi, il più grande dirigente della storia del calcio italiano. Gli saranno stati dati sicuramente poteri assoluti, ora gli si deve anche dare il tempo per mostrare la sua competenza".

Solomon?: "Ha fatto meglio di quello che pensassi. Tutti gli stranieri che arrivano qui sono giocatori normali, io mi domando perché non si cerchi di più in Italia. Non vedo giocatori che divengono imprescindibili".

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