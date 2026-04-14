Open Var conferma la decisione di Fabbri: "Niente rigore su Noslin e giusto il giallo"

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Intervenuto a Open Var, trasmissione di Dazn che ogni martedì analizza le decisioni arbitrali del turno di Serie A, il componente del Can (Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B) Dino Tommasi ha commentato anche il contatto Mandragora-Noslin durante Fiorentina-Lazio, terminata 1-0 nel posticipo del lunedì. L'arbitro Fabbri è richiamato al VAR dopo il contatto in area di rigore viola tra i due calciatori, per cui inizialmente ammonisce il laziale per simulazione. Dalla sala VAR di Lissone, Paterna e l'Avar Aureliano hanno un'idea diversa ma alla revisione al monitor, Fabbri conferma la sua decisione. Tommasi sottolinea: "Fabbri è stato bravo e risoluto, ha arbitrato molto bene.

Decisione corretta, è posizionato bene. Ammonisce per simulazione Noslin, scelta giusta per chiara accentuazione del contatto. Avremmo preferito non fosse stato richiamato, noi diamo indicazione di lasciare l'analisi al VAR, che è lì per sciogliere le situazioni più dubbie e poi a supporto l'AVAR in un secondo momento eventualmente".