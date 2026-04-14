RFV Baiano: "Fiorentina salva, ora servirebbe la ruspa.... Paratici non è qui per vivacchiare "

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Francesco Ciccio Baiano, ex giocatore viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole sulla vittoria di ieri con la Lazio e sull'obbiettivo salvezza ormai ad un passo: "Ovviamente la vittoria di ieri è stata determinante, mancano pochi punti per portare la nave in porto e pensare al futuro, e li c'è molto da pensare".

Hai visto miglioramenti con Vanoli?: "Miglioramenti si sono visti, anche perché fare peggio di quello visto ad inizio anno era difficile. Si è visto molto di più e visto l'organico non era neanche impossibile. I viola hanno una categoria e mezzo di differenza con chi lotta per la salvezza. Non è un miracolo però è un buon lavoro di un tecnico che ha trovato grandissime difficoltà dell'inizio visto che la squadra non aveva nè capo nè coda. Per Vanoli non è stato semplice, poi ha trovato una quadra e grazie ai risultati ha cementato ancora di più il gruppo, che ha capito che non poteva più sbagliare. La tifoseria è stata il dodicesimo uomo, ti spinge sempre ed è eccezionale, ecco perché si deve riflettere molto per la prossima stagione e non farsi abbagliare dalla salvezza".

Ancora sul futuro: "Diciamoci la verità, la Fiorentina è salva. Le altre giocano alla meno. Anche con 38 punti ti salvi. Giusto quando vinci esultare, ma io sto riflettendo nel dire che si deve voltare pagina e prendere decisioni importanti. Dopo un anno così si deve passare la ruspa e cambiare molto. È stato preso un ds di grandissimo livello, non credo che Paratici sia qui per vivacchiare. A gennaio era sempre sotto contratto con il Tottenham, in estate dovrà mettere in piedi una squadra che possa lottare minimo per la Conference. Non credo che lui sia venuto qui per perdere tempo".

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