RFV Valnegri: "Tre gol da recuperare sono tanti, ma il Palce non è abituato a giocare le coppe"

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Nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola, è intervenuto il giornalista di Movistar, Alain Valnegri, per parlare della vittoria della Fiorentina al Franchi contro la Lazio e del futuro della panchina viola: "Glasner ha fatto un gran lavoro all'Eintracht. Al Crystal Palace ha iniziato ad avere problemi a gennaio quando gli hanno venduto un paio di giocatori, ma poi si è ripreso. Ha una rosa un po' corta e lo si è visto domenica con il Newcastle. La Fiorentina deve temere come visto all'andata i vari Mateta, Wharton e Kamada".

Come vedi la possibilità di una rimonta per giovedì?: "Tre gol sono tanti, anche se il Palace non è una squadra abituata a giocare le coppe. Io sarei curioso di vedere la Fiorentina segnare nel primo quarto d'ora e con un rosso per gli avversari. Poi vediamo se gli inglesi sono in grado di tenere il risultato. Quando si parla di rimontare un 3-0 si parla di imprese storiche, ci vuole una serata pazza. Quest'anno gli episodi non sono andati a nostro favore. Speriamo di recuperare Solomon, uno che punta l'avversario. Il loro è un calcio molto diretto. Hanno fatto risultato contro le big in Premier mentre hanno sofferto ad attaccare il chiuso. Wharton è un'artista nel lancio lungo mentre Kamada non è lo stesso visto con la Lazio in Italia".