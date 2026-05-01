RFV Repice: "Vanoli va confermato, vi spiego perché. Così come Kean"

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Francesco Repice, voce e giornalista di Radio Rai, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, iniziando da un riflessione sul prossimo allenatore della Fiorentina: "Per me deve restare Vanoli, lo dico subito. Ha fatto un lavoro pazzesco. Io a un certo punto pensavo che la Fiorentina fosse messa veramente male, era la classica situazione in cui ti trovi senza avere la mentalità e lo spirito battagliero per lottare per quell'obiettivo. Per voi rilanciare vuol dire cambiare allenatore? Secondo me dipende dai calciatori. La Roma ha rilanciato investendo sui calciatori. Per vincere ci vogliono i calciatori forti. Non capisco come possa essere messo in discussione Vanoli perché non so in quanti sarebbero stati in grado di fare quello che ha fatto lui. Anche perché mi semplifico la vita confermando lui e investendo sui calciatori. Stare lì e superare tutte le difficoltà tirando fuori la squadra era un compito difficilissimo da raggiungere".

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