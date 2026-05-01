RFV Fattori: "Con Kean la cosa si è un po' rotta. Ma in estate chi lo compra?"

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Intervenuto su Radio Firenzeviola per commentare i temi legati all'attualità della Fiorentina, l'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori si è espresso così: "Sento dire che la Fiorentina deve aspettare la Cremonese per sapere se siamo salvi… Ma no, siamo già salvi. Kean? La questione non è semplice perché ci sono tante incognite: chi lo prende?. La cosa si è un po' rotta soprattutto per questo infortunio perché non si capisce bene cosa abbia. Sembra quasi ci sia una mezza rottura.

Quest'anno è mancato un po' in comportamento quando non lo abbiamo visto in tribuna nelle ultime partite. E' difficile capire anche quale sia il vero Kean se si guarda alle sue annate. Le caratteristiche sono importanti, su questo non c'è dubbio, ma è il comportamento fuori dal campo che mi lascia un po' perplesso".