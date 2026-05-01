Radio Firenzeviola in diretta anche oggi: il palinsesto per il 1° maggio

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Radio Firenzeviola non si ferma neanche per il 1° maggio, festa dei lavoratori. Con un palinsesto ridotto, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it in onda anche sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia, sarà in diretta domani dalle 9 alle 14 con analisi, approfondimenti e interviste sul mondo della Fiorentina a tre giorni dalla sfida contro la Roma.

Con Tommaso Loreto dalle 9 alle 11 la lettura dei giornali, dalle 11 alle 13 arriveranno Giacomo Galassi e Sofia Ferreri per chiudere, dalle 13 alle 14, con Luca Calamai: una diretta speciale per non perdersi neanche un minuto di ciò che accade attorno alla Fiorentina. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171

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