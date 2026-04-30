RFV Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro

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Su Radio FirenzeViola spazio a "L'altra metà della Viola", trasmissione che si occupa della Fiorentina Femminile condotta in studio da Claudia Marrone. Questa sera erano presenti con lei due ospiti viola, Emma Lombardi e Maya Cherubini, due classe 2007 della Fiorentina pronte a raccontarsi e a raccontare il momento della squadra.

Maya Cherubini: "Abbiamo un bel rapporto coi tifosi viola. Ci seguono ovunque e sono fantastici, poi sentiamo sempre i loro tamburi. Non possiamo che ringraziarli per quello che fanno per noi. La Nazionale maggiore? Rimane un obiettivo e un sogno, per tutto c'è tempo. Il mio sogno nel cassetto? Sempre quello, esordire in Nazionale maggiore. Dove mi vedo fra dieci anni? In Nazionale maggiore, e magari con qualche trofeo della Fiorentina".

Emma Lombardi: "L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di partecipare all'Europeo, ora a settembre ci sarà il Mondiale, un'altra sfida importante e bella. Fuori dal campo mi piace molto viaggiare, non in Australia però perché ho paura dei bagni. Però in generale mi piacerebbe vedere paesaggi naturalistici".

Qui il podcast integrale con tutta la puntata!