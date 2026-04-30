RFV Marianella: "La Conference sta crescendo molto. Vanoli? Lo terrei"

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Massimo Marianella, giornalista di Sky e telecronista della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando delle emozioni del Parco dei Principi e della questione allenatore: "Potevamo e non dovevamo essere a Crocovia, perché comunque affrontavamo il Crystal Palace. La partita del Parco dei Principi mi ha lasciato tante emozioni. Non so se è la migliore partita della storia della Champions League, ma si è presa un pass per entrare nell'elite di quel tipo di partita. La maggior parte delle reti sono veramente meravigliose. Per esempio Stanisic sul gol di Kvara cosa deve fare di più? Lo ha portato sul piede meno forte fino in fondo al campo e se poi Kvara con il suo strapotere è comunque riuscito a saltarlo e a calciare è un fenomeno il georgiano".

Il Palace avrà vita facile contro lo Shakhtar?

"Penso di sì, ma credo che non avrà vita facile contro Strasburgo o Rayo Vallecano. Credo che la Conference stia crescendo come competizione e sarebbe stato bello portare a casa questo tipo di trofeo. Chi ha fatto passare la Conference come una competizione di poco conto mi ha fatto imbelvire. Il calcio moderno si distingue tra chi gioca in Europa e chi non lo fa. La presenza della Fiorentina in Europa porta la sua storia a tutti e credo che senza la Fiorentina, le competizioni europee hanno perso qualcosa".

Domenico Tedesco la convince come prossimo allenatore della Fiorentina?

"Mi convince il giusto. Lo vorrei vedere nel nostro campionato. Ha fatto benino, ma mai benissimo e mai con continuità. Ha avuto chance ad alto livello, ma... Io terrei Vanoli. Non accende la mia fantasia. Sugli altri ho sentito dei nomi che accenderebbero la mia fantasia, come Iraola. Anche Guardiola, ma credo che se dovesse improbabilmente scegliere Firenze, lo farebbe solo per una scelta di cuore. Klopp è un altro nome clamoroso e questi nomi possono scegliere la Fiorentina per la città e per la sua storia, più che per la situzione attuale".

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