RFV Lucchesi: "Fiorentina, questa stagione deve diventare subito passato, ma anche insegnare"

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Il dirigente Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" per parlare della gestione di Vanoli e della stagione della Fiorentina a 360°: "Quando le annate sono come quella cge sta vivendo la Fiorentina quest'anno, di solito, è difficile portare a casa grandi cose. Io credo che alla fine la Fiorentina si sia fermata nel percorso europeo al cospetto di una squadra che, in quel momento lì, stava meglio. Sui problemi avuti durante il campionato, menomale è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Menomale l'ha fatto, perchè queste stagioni prima finiscono e meglio è, prima diventano passato e meglio è, in modo da iniziare a lavorare per il futuro. Ovviamente è giusto recriminare, perchè il blasone della Fiorentina non è quello di una squadra normale. Per questo è giusto sottolineare i problemi e gli errori per non rifarli. L'augurio è che il nuovo progetto Commisso sia quello buono perchè la Fiorentina se lo merita".

Di ripartenze, in effetti, la Fiorentina ne ha viste tante.

"Firenze è straordinaria, porta tanto calore, ha una grande storia. Le cose però devono essere ricostruite dal basso. Vedremo il lavoro che farà Paratici con il suo staff per riorganizzarsi e dare a Firenze il futuro che merita".

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