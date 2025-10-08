RFV Repice sui viola: "Potenziale da Europa. Contestazione? Finisce alle prime vittorie"

vedi letture

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "I Tempi Supplementari" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio sulla squadra diu Pioli: "Nell'ultima partita gli episodi hanno fatto la differenza. Va trovata la chiave giusta per mettere insieme in campo una squadra nuova ma mi rifiuto di pensare che un allenatore esperto come Pioli non riesca a trovare la chiave giusta. Al di là della sfida contro la Roma la Fiorentina non ha mai vinto in sei gare e c'è qualche problema. La questione secondo me è molto psicologica. Non sono convinto si tratti di questioni tattiche. Magari un centrocampista in più non ci starebbe male ma sono soprattutto i periodi che attraversano le squadre. Ci sono periodi in cui a volte va tutto male. Non capisco come giocatori del calibro di Gudmundsson non riescano a dare quello che potrebbero. Magari tra due mesi la Fiorentina sarà a lottare per la Champions, il potenziale è da Europa League".

Ci si deve preoccupare a Firenze?

"No, non penso proprio. Siamo alla sesta giornata. La Roma di questi tempi l'anno scorso era più in basso della Fiorentina. Il tempo c'è, non vanno fatte tragedie. Il discorso che fanno a Firenze è che una squadra non fatta e non abituata a lottare per la retrocessione alla fine ci resti impelagata ma è un discorso che non ha senso. C'è tutto il tempo per cambiare le cose".

Il periodo della Fiorentina però è più delicato. La Curva sta contestando la proprietà

"Io ho visto, a Firenze e non, contestazioni molto più gravi. Oggi è facile puntare il dito sulla società. A me la Fiorentina pare una squadra che va solo messa a posto e Pioli è un uomo di esperienza chiamato per metterla a posto. Mi sembra tutto molto prematuro. Il distacco tra tifoseria e società finisce con le prime vittorie".