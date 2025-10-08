"Menomale che Amrabat non è voluto venire". Svelate le chat del caso Osimhen
All'interno dell'edizione odierna di La Repubblica è stato approfondito il tema delle indagini in corso sul trasferimento dal Lille al Napoli di Victor Osimhen, svelando messaggi privati intercorsi tra i protagonisti della vicenda. All'interno di queste chat è presente anche il nome di un ex giocatore viola, Sofyan Amrabat, soffiato dalla Fiorentina allo stesso Napoli:
"Speriamo rifiutino... sennò dovremo darci alle rapine", scrive il 17 luglio del 2020 l'amministratore delegato azzurro Andrea Chiavelli all'allora ds Cristiano Giuntoli, accompagnando la battuta ad alcune emoticon. Quindi subito dopo lo stesso Giuntoli ne parla con il suo vice Pompilio: "Sto fermo, infatti mi ha detto di mandarla (l'offerta, ndr) sperando che non accettino. Devo parlare con Aurelio. Che terrorista". Pompilio replica: "Questo è terrorismo psicologico". E Giuntoli insiste: "Terrorista. Scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono voluti venire. Altrimenti bisognava giocare il campionato con Petagna". Però Pompilio si allarma: "Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare".
