RFV Merlo: "Gud? Senza di lui non possiamo fare niente. Spazio a Parisi e Fortini"

Claudio Merlo, grande ex viola degli anni 60 e 70, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio", partendo dalla ricerca delle responsabilità relative al difficile inizio di stagione della Fiorentina: "Se analizziamo com'è stata fatta la squadra, tutti hanno detto che era buona. Adesso se la analizzi è tutto sbagliato. Sento parlare poi di cambio di allenatore. Aspettiamo, perché se si cambia siamo di nuovo punto a capo. In queste situazioni bisogna stare tranquilli, lavorare e far giocare la squadra che ha in mente Pioli. Inoltre va recuperato Gudmundsson, perché senza lui non possiamo fare niente, ha lo strappo. Se sta bene può risolverci tanti problemi, basterebbe averlo all'80% per ritrovare i goal e aiutare Kean.

Oltre a Gud va recuperato anche Fagioli.

Non so se è un problema di testa, ma va recuperato. Se non si recupera però è difficile farlo giocare ugualmente. Spero che si riprenda perché è molto bravo e serve alla Fiorentina.

E' stata data troppa attenzione ad altri reparti rispetto al centrocampo?

Il centrocampo è la cosa più importante. Inoltre siamo troppo lunghi e il centrocampo non va mai verso gli attaccanti ma rimane statico. Dato che le cose vanno male toglierei Dodò e metterei Fortini. Dodò fa sempre la stessa giocata e non conclude mai niente. Anche Gosens per ora ha iniziato male. Abbiamo due esterni che giocano al 50%. Proverei anche Parisi al suo posto.

