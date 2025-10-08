Dagli inviati

Inaugurato il nuovo Museo del Calcio, le immagini da Coverciano

Inaugurato il nuovo Museo del Calcio, le immagini da Coverciano
Oggi alle 18:49Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dalla nostra inviata - Luciana Magistrato

A Coverciano è stato inaugurato oggi il nuovo Museo del Calcio. Una nuova veste con un rinnovato ingresso, una nuova corte e un design più elegante degli interni dove sono esposti i cimeli che raccontano la storia azzurra.  Attesi il presidente della Figc Gabrile Gravina, il Commisario Tecnico Gattuso, il Capo delegazione Gianluigi Buffon, il designatore Gianluca Rocchi e il C.T. della nazionale femminile Andrea Soncin. Di seguito le immagini raccolte dalla notra redazione: