RFV Apolloni sulla difesa viola: "Va messa a posto: manca la percezione del pericolo"

vedi letture

Luigi Apolloni, ex calciatore del Parma, ha parlato a Radio FirenzeViola - durante la trasmissione “Colpi d’ala” condotta da Alberto Di Chiara - e ha fatto il punto sul momento di crisi della Fiorentina: “Nei primi 15’ la Fiorentina aveva iniziato bene, poi i giallorossi hanno abbassato i ritmi ma quando li hanno alzati e hanno pareggiato hanno trovato un squadra in difficoltà ma anche sfortunata e mi riferisco ai legni di Kean e Piccoli. Quando Pioli ha messo le tre punte ci ho letto una mossa disperata ma penso che alla fine avrebbe anche meritato il pareggio”.

Ci sono stati tanti errori…

“Perdere gare come quella di domenica non è un bel segnale, anzi. Io ho visto bene la partita col Napoli dove ho notato degli errori molto gravi in difesa, specie sul gol di Hojlund. Ma anche sui calci piazzati ho visto dei limiti da parte della squadra viola”.

Il calendario non aiuta: c’è da essere preoccupati?

“Quando le cose non vanno bene, la prima cosa da sistemare è la difesa: è quello che mi hanno insegnato fin da giovane. Bisogna avere sempre la percezione del pericolo. Questa è una chiave di lettura che deve avere anche Pioli. Oggi la Fiorentina è penalizzata, qualsiasi cosa succeda”.