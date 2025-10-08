Radio FirenzeViola, Continua la diretta: dalle 19:00 "Scanner"

Radio FirenzeViola, Continua la diretta: dalle 19:00 "Scanner"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:02Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Il palinsesto di giornata vedrà un'ora di "Scanner", con in studio Giulio e Anna Dini, dalle 19:00, mentre dalle 20:00 alle 20:50 in studio ci saranno Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci per "Colpi d'Ala". Anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Per ascoltarci CLICCA QUI!