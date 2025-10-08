Radio FirenzeViola, in diretta fino alle 21:30: adesso in onda "Garrisca al Vento"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche dalle ore 19:00 un'ora di "Scanner" e dalle 20:00 alle 20:50 in studio ci saranno Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci per "Colpi d'Ala". Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milionidi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaI problemi di Sohm, la regia di Nicolussi e la posizione di Fazzini: che succede in mezzo?
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
