Ripresa degli allenamenti per la Fiorentina: Fazzini, Dodo e Sohm a parte
Dopo la sconfitta contro la Roma di domenica pomeriggio la Fiorentina oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park. Assenti ovviamente i 10 giocatori (Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Martinelli, Fortini, Gudmundsson, Kospo, Dzeko e Pongracic) impegnati con le rispettive nazionali. Lavoro personalizzato per Fazzini e Dodo a causa dei problemi accusati nel match contro la Roma, così anche per Sohm che era stato colpito prima del match contro il Sigma Olomouc da una fascite plantare. Tutti e tre comunque sono in via di recupero.
Regolarmente in gruppo Comuzzo e aggregati alla prima squadra, anche per sopperire alle assenze dei nazionali, alcuni primavera: Sadotti, Bertolini, Bonanno e Montenegro. Di seguito le immagini della seduta odierna postate su Instagram dalla Fiorentina:
