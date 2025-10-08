Monica Vanali sulla Viola: "Date tempo a Pioli! Kean e Piccoli futuro azzurro"

vedi letture

Monica Vanali, giornalista di Mediaset inviata a Coverciano per seguire la preparazione della Nazionale italiana, ha parlato a Radio FirenzeViola - durante la trasmissione Extra Viola in onda anche su Rtv38 - soffermandosi sul delicato momento della Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: “Penso che le tre convocazioni dei giocatori della Fiorentina in Nazionale siano molto positive e lo dico in virtù anche del momento non facile che sta attraversando la squadra viola. Questa chiamata in azzurro rigenera e lo si è visto anche con il gol di Kean di domenica scorsa. Io spero di vedere in campo Nicolussi Caviglia ma nessuno ha dubbi che anche Moise e Piccoli rappresentino il futuro azzurro".

Cosa pensa del fatto che Piccoli sia arrivato a Firenze per così tanti soldi?

"Sono stati tutti colpi importanti quelli messi a segno dai viola e anche il ritorno di Pioli è una bella notizia per Firenze e per il calcio italiano, visto che si tratta di un tecnico bravissimo. Firenze deve dar tempo a Pioli, anche se la situazione non è facile. Pioli sa come allenare la Fiorentina e conosce l'ambiente: supererà il momento complicato".

La convocazione azzurra potrà dare una carica in più ai giocatori viola chiamati da Gattuso?

"Sì, darà energia e carica. Torneranno al Viola Park con motivazioni ed esperienza: sono molto positiva".